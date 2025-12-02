Zoff beim Vogtländischen Fußball-Verband? Präsident Andreas Wehner tritt zurück

Eigentlich wollte der 66-jährige Schönheider sein Amt erst nach Abschluss der laufenden vierten Amtszeit im kommenden Jahr abgeben. Wieso es nun eher dazu kam.

Der Präsident des Vogtländischen Fußball-Verbands (VFV), Andreas Wehner, hat seinen Rücktritt zum 31. Dezember 2025 erklärt. Nachdem er den Vorstand am 24. November darüber informiert hatte, im Dezember nicht mehr zur Verfügung zu stehen, wurde er zum 2. Dezember von seinen Aufgaben entbunden. Ursprünglich wollte Wehner sein Amt erst nach...