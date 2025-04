Zum „80.“ von Gert-Dietmar Klause: Skisport-Größen von einst treffen sich in Beerheide

Der einzige deutsche Wasalauf-Sieger hat am Samstag im Kreise ehemaliger Weggefährten seinen runden Geburtstag gefeiert. Welcher Besuch ihn besonders freute und wem er noch etwas ausgeben muss.

Mehrere Olympia- und WM-Medaillengewinner haben sich am Samstag in der Gaststätte „Altes Kaffeehaus“ in Beerheide bei Auerbach die Klinke in die Hand gegeben. Skilanglauf-Legende Gert-Dietmar Klause hatte anlässlich seines 80. Geburtstages ehemalige Weggefährten eingeladen und freute sich, an die 40 Frauen und Männer aus dem Vogtland, dem...