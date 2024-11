2. Tischtennis-Bundesliga: Für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird die Luft dünner

Das Schlusslicht hat auswärts knapp mit 4:6 in Berlin verloren. Trotz deutlicher Niederlage am Wochenende steht die Reserve in der 3. Bundesliga Süd besser da.

Tischtennisspieler Johann Koschmieder zog ein nüchternes Fazit: „Es ist wie verhext. Die Mannschaft hat gekämpft und alles gegeben, aber dennoch stehen wir wieder mit leeren Händen da", sagte er nach der 4:6-Auswärtsniederlage des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC. Nach der nunmehr sechsten...