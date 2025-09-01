2. Tischtennis-Bundesliga: Wo Hohenstein-Ernstthal nach der Auftaktniederlage den Hebel ansetzen muss

In Jülich hat der TTC Sachsenring mit 2:6 verloren. In welchen Bereichen der Teammanager bei seiner Mannschaft keine Abstriche sah und wo noch Luft nach oben besteht.

Die nunmehr dritte Saison in der 2. Bundesliga hat für die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal am Sonntag mit einer Niederlage begonnen. In Jülich musste sich das westsächsische Quartett beim TTC Indeland mit 2:6 geschlagen geben. „Am Sieg der Gastgeber gibt es nichts zu rütteln. Jülich ist ein erfahrener Kontrahent...