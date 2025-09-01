85. Radrennen um den Sachsenring: Zwei Youngster machen den Sieg in der Eliteklasse unter sich aus

Hohenstein-Ernstthal
Für Luca Martin aus Erfurt und sein Berliner Team hatte der Erfolg beim Westsachsen-Klassiker eine besondere Bedeutung. Doch auch der zweitplatzierte Paul Rauschenbach aus Pleißa war sehr zufrieden.
Zwei junge Fahrer haben am Sonntagnachmittag beim 85. Radrennen „Rund um den Sachsenring“ den Sieg in der Eliteklasse unter sich ausgemacht. Nach 70 Kilometern und einer Zeit von 1:45:20 Stunden fuhr der 20-jährige Luca Martin vom Stevens-Racing-Team Berlin jubelnd über die Ziellinie des Grand-Prix-Kurses. „Ich habe am letzten Berg meine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.