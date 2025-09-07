AC 1897 Werdau: Hinter klarem Heimsieg in der Regionalliga der Ringer stecken viele enge Kämpfe

Die Westsachsen haben mit einem 17:6-Erfolg gegen Germania Potsdam die Tabellenführung gefestigt. Dabei gingen fast alle Duelle über die volle Zeit. Ein Werdauer konnte sich danach besonders freuen.

Die Regionalliga-Mannschaft des AC 1897 Werdau hat den großen Heimkampftag in der Sporthalle des Gymnasiums am Samstagabend mit dem erhofften dritten Saisonsieg in ihrem dritten Kampf gekrönt. Nach dem 17:6 gegen den AC Germania Potsdam fiel das Fazit von Mannschaftsleiter Jürgen Klimke ähnlich wie schon in der Vorwoche nach dem 20:4 bei...