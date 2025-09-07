Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fernando Mahmoud (rotes Trikot) gewann seinen Kampf gegen Robert Schläfke vorzeitig und steuerte so vier Punkte für Werdau bei.
Fernando Mahmoud (rotes Trikot) gewann seinen Kampf gegen Robert Schläfke vorzeitig und steuerte so vier Punkte für Werdau bei. Bild: Ralf Wendland
Werdau
AC 1897 Werdau: Hinter klarem Heimsieg in der Regionalliga der Ringer stecken viele enge Kämpfe
Von Monty Gräßler
Die Westsachsen haben mit einem 17:6-Erfolg gegen Germania Potsdam die Tabellenführung gefestigt. Dabei gingen fast alle Duelle über die volle Zeit. Ein Werdauer konnte sich danach besonders freuen.

Die Regionalliga-Mannschaft des AC 1897 Werdau hat den großen Heimkampftag in der Sporthalle des Gymnasiums am Samstagabend mit dem erhofften dritten Saisonsieg in ihrem dritten Kampf gekrönt. Nach dem 17:6 gegen den AC Germania Potsdam fiel das Fazit von Mannschaftsleiter Jürgen Klimke ähnlich wie schon in der Vorwoche nach dem 20:4 bei...
