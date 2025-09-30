Am Tag der Deutschen Einheit: Kreismeister im Crosslauf werden in Lichtenstein gekürt

Hohenstein-Ernstthal
Die SSV Fortschritt lädt zur 48. Auflage ihrer Traditionsveranstaltung ein. Welcher Verein die meisten Titel zu verteidigen hat.
Die Leichtathletikabteilung der SSV Fortschritt Lichtenstein veranstaltet am Freitag zum Tag der Deutschen Einheit zusammen mit dem Kreissportbund Zwickau die 48. Auflage des Herbstcrosslaufes. Start ist um 10 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. Von dort geht es auf Strecken von 300 Metern für Kindergartenkinder bis zu vier Kilometern für...
