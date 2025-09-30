Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Freitag werden in Lichtenstein die Kreismeister im Crosslauf gesucht.
Am Freitag werden in Lichtenstein die Kreismeister im Crosslauf gesucht. Bild: Symbolbild: mpix-foto - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Am Tag der Deutschen Einheit: Kreismeister im Crosslauf werden in Lichtenstein gekürt
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die SSV Fortschritt lädt zur 48. Auflage ihrer Traditionsveranstaltung ein. Welcher Verein die meisten Titel zu verteidigen hat.

Die Leichtathletikabteilung der SSV Fortschritt Lichtenstein veranstaltet am Freitag zum Tag der Deutschen Einheit zusammen mit dem Kreissportbund Zwickau die 48. Auflage des Herbstcrosslaufes. Start ist um 10 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. Von dort geht es auf Strecken von 300 Metern für Kindergartenkinder bis zu vier Kilometern für...
Mehr Artikel