Aufholjagd kommt zu spät: Eispiraten Crimmitschau verlieren nach zu behäbigem Beginn in Regensburg

Zwickau
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen musste sich am Sonntag knapp geschlagen geben. Wer dabei sein Comeback feierte und wie eng es weiterhin in der Tabelle zugeht.
Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau wartet weiter auf das erste Sechs-Punkte-Wochenende dieser Saison. Dem Team von Trainer Jussi Tuores gelang es nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg am Freitagabend gegen die Düsseldorfer EG einmal mehr nicht, den Erfolg am Sonntag bei den Eisbären Regensburg zu veredeln. Nach zu harmlosem Beginn kam...
