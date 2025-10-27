Beim Glauchauer Herbstlauf mittendrin: Das hat ein Reporter der „Freien Presse“ im Rekord-Starterfeld erlebt

Mit 2900 Teilnehmern ist die Bestmarke von 2016 am Sonntag deutlich übertroffen worden. Allein die 10-Kilometer-Strecke lockte fast 1000 Läufer an. Eine Reportage mit vielen Stimmen und vielen Fotos.

Meine erste aktive Teilnahme am Glauchauer Herbstlauf beginnt am Sonntagfrüh gleich mal mit einem Missverständnis: Aufgrund meiner späten Nachmeldung am Dienstag ist mir die Startnummer nicht, wie dem Großteil der Läuferinnen und Läufer, mit der Post zugeschickt worden. Ich muss sie mir direkt vor dem Start in der Sachsenlandhalle abholen.... Meine erste aktive Teilnahme am Glauchauer Herbstlauf beginnt am Sonntagfrüh gleich mal mit einem Missverständnis: Aufgrund meiner späten Nachmeldung am Dienstag ist mir die Startnummer nicht, wie dem Großteil der Läuferinnen und Läufer, mit der Post zugeschickt worden. Ich muss sie mir direkt vor dem Start in der Sachsenlandhalle abholen....