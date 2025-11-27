Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Foto zeigt einen Teil der erfolgreichen Schwimm-Talente des SV Zwickau 04.
Das Foto zeigt einen Teil der erfolgreichen Schwimm-Talente des SV Zwickau 04. Bild: Philip Wolf/SV Zwickau 04
Das Foto zeigt einen Teil der erfolgreichen Schwimm-Talente des SV Zwickau 04.
Das Foto zeigt einen Teil der erfolgreichen Schwimm-Talente des SV Zwickau 04. Bild: Philip Wolf/SV Zwickau 04
Zwickau
Beim Herbstschwimmfest des SV Zwickau 04: Mehr als 70 Podestplätze für die Talente des Ausrichters
Von Philip Wolf
Fast 500 Teilnehmer sind bei der 35. Auflage des Traditionswettkampfes gezählt worden. Ehrungen gab es dabei aus Zwickauer Sicht nicht nur für die Aktiven.

Das 35. Herbstschwimmfest des SV Zwickau 04 ist auf eine große Resonanz gestoßen: 485 Aktive aus 26 Vereinen der Bundesländer Sachsen, Thüringen und Brandenburg kämpften in der Glück-Auf-Schwimmhalle um Medaillen und Pokale. Die ersten Ehrungen gab es schon vor dem Start: So zeichnete der Gastgeber Daniel Beese für sein langjähriges...
Mehr Artikel