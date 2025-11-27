Beim Herbstschwimmfest des SV Zwickau 04: Mehr als 70 Podestplätze für die Talente des Ausrichters

Fast 500 Teilnehmer sind bei der 35. Auflage des Traditionswettkampfes gezählt worden. Ehrungen gab es dabei aus Zwickauer Sicht nicht nur für die Aktiven.

Das 35. Herbstschwimmfest des SV Zwickau 04 ist auf eine große Resonanz gestoßen: 485 Aktive aus 26 Vereinen der Bundesländer Sachsen, Thüringen und Brandenburg kämpften in der Glück-Auf-Schwimmhalle um Medaillen und Pokale. Die ersten Ehrungen gab es schon vor dem Start: So zeichnete der Gastgeber Daniel Beese für sein langjähriges...