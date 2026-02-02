MENÜ
Als Torhüter traf Fritz Hartmann (rechts) auch auf seine Teamkollegen vom Chemnitzer FC.
Als Torhüter traf Fritz Hartmann (rechts) auch auf seine Teamkollegen vom Chemnitzer FC.
Hohenstein-Ernstthal
Beim KiSo-Cup überrascht ein Aushilfs-Torhüter seine Gegner und Mitspieler
Von Markus Pfeifer
Das Team von Kinetic-Soccer hatte beim Turnier in Hohenstein-Ernstthal Spieler im Kader, die normalerweise bei Kontrahenten auflaufen. Einer von ihnen „ärgerte“ im Viertelfinale den CFC.

Mit viel Spielfreude, Teamgeist und auch etwas Glück konnten die Gastgeber von Kinetic-Soccer am Samstag beim KiSo-Cup in Hohenstein-Ernstthal auftrumpfen. Das Talente-Team, das so nur bei diesem Turnier zusammenspielt, da die Aktiven normalerweise bei anderen Vereinen auf Torejagd gehen, erwischte einen guten Tag. In der Vorrunde ließ man Lok...
Mehr Artikel