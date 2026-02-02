Beim KiSo-Cup überrascht ein Aushilfs-Torhüter seine Gegner und Mitspieler

Hohenstein-Ernstthal
Das Team von Kinetic-Soccer hatte beim Turnier in Hohenstein-Ernstthal Spieler im Kader, die normalerweise bei Kontrahenten auflaufen. Einer von ihnen „ärgerte“ im Viertelfinale den CFC.
Mit viel Spielfreude, Teamgeist und auch etwas Glück konnten die Gastgeber von Kinetic-Soccer am Samstag beim KiSo-Cup in Hohenstein-Ernstthal auftrumpfen. Das Talente-Team, das so nur bei diesem Turnier zusammenspielt, da die Aktiven normalerweise bei anderen Vereinen auf Torejagd gehen, erwischte einen guten Tag. In der Vorrunde ließ man Lok...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.