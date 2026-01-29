MENÜ
Nachwuchsturniere im Hallenfußball finden am Wochenende im Hot-Sportzentrum statt.
Nachwuchsturniere im Hallenfußball finden am Wochenende im Hot-Sportzentrum statt.
Nachwuchsturniere im Hallenfußball finden am Wochenende im Hot-Sportzentrum statt.
Nachwuchsturniere im Hallenfußball finden am Wochenende im Hot-Sportzentrum statt. Bild: Imago/Funke Foto Services
Hohenstein-Ernstthal
Fußball: Wieso am Wochenende die Nachwuchstalente namhafter Clubs im Hot-Sportzentrum auflaufen
Von Markus Pfeifer
Die Organisatoren haben das Feld beim 4. Kiso-Cup in eine überregionale und eine regionale Gruppe aufgeteilt. Welche Gründe das hat.

Der 1. FC Magdeburg, der SV Babelsberg, der Chemnitzer FC und andere namhafte Vereine gehen am Samstag ab 10 Uhr im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal auf Torejagd. Zum vierten Mal wird um den Kiso-Cup gespielt, wobei zum Auftakt am Samstag bei der Talente-Edition vor allem die größeren Vereine und Nachwuchsleistungszentren spielen. Doch...
