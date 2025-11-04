Beim Seniorenschwimmfest des SV Zwickau 04: Vereinsvorsitzender beweist seine Vielseitigkeit

Der Traditionswettkampf hat 146 Aktive aus sieben Landesverbänden in die Glück-Auf-Schwimmhalle gelockt. Christoph Kraus war im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin statt nur dabei.

Christoph Kraus ist das, was man ein Vereins-Urgestein nennt. Der 70-Jährige steht seit zehn Jahren als Vorsitzender an der Spitze des SV Zwickau 04 und ist trotzdem nach wie vor auch aktiver Schwimmer. Am Samstag hat der Zwickauer einmal mehr seine Vielseitigkeit bewiesen. Beim 44. Seniorenschwimmfest in der Glück-Auf-Schwimmhalle war er trotz...