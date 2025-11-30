Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Beim VfB Empor Glauchau richten es die Youngster: Mit welchem coolen Spruch ein 19-Jähriger sein Premierentor kommentiert

Richard Rühling (Mitte) krönte sein Startelfdebüt beim VfB Empor Glauchau am Sonntag mit seinem ersten Saisontor.
Richard Rühling (Mitte) krönte sein Startelfdebüt beim VfB Empor Glauchau am Sonntag mit seinem ersten Saisontor.
Richard Rühling (Mitte) krönte sein Startelfdebüt beim VfB Empor Glauchau am Sonntag mit seinem ersten Saisontor.
Richard Rühling (Mitte) krönte sein Startelfdebüt beim VfB Empor Glauchau am Sonntag mit seinem ersten Saisontor. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Beim VfB Empor Glauchau richten es die Youngster: Mit welchem coolen Spruch ein 19-Jähriger sein Premierentor kommentiert
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Richard Rühling und Randolf Riesen haben in der Fußball-Oberliga für den 2:0-Sieg gegen Wernigerode gesorgt. Aufhorchen ließ der Aufsteiger am Sonntag aber nicht nur mit seiner Offensive.

Das erste Tor von Richard Rühling in der Fußball-Oberliga war ein wichtiges und ein schönes zugleich: Es lief am Sonntag die 54. Minute im Heimspiel des VfB Empor Glauchau gegen den FC Einheit Wernigerode, als Colin Ullmann eine Eingabe von links in den Strafraum brachte. „Der Ball ist dann zu mir durchgerutscht und ich dachte, ich nehme ihn...
