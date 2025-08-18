Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Blau-Weiß Gersdorf nimmt Herausforderung in der Fußball-Landesklasse an: „Wir werden auch Erfolgserlebnisse haben“

So klare Chancen wie in dieser Szene waren für die C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf im Pokalspiel gegen Dresden die absolute Ausnahme.
So klare Chancen wie in dieser Szene waren für die C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf im Pokalspiel gegen Dresden die absolute Ausnahme. Bild: Markus Pfeifer
So klare Chancen wie in dieser Szene waren für die C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf im Pokalspiel gegen Dresden die absolute Ausnahme.
So klare Chancen wie in dieser Szene waren für die C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf im Pokalspiel gegen Dresden die absolute Ausnahme. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Blau-Weiß Gersdorf nimmt Herausforderung in der Fußball-Landesklasse an: „Wir werden auch Erfolgserlebnisse haben“
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein schickt ein neues Team bei den C-Juniorinnen ins Rennen. Am Wochenende mussten die Mädchen im Pokal Lehrgeld bezahlen. Doch auch Siege soll es bald geben.

Christian Portack, der an der Spitze des vierköpfigen Trainerteams der C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf steht, muss diese Woche im Training sicher etwas Aufbauarbeit leisten. Denn am Sonntag gab es für seine Spielerinnen im ersten Pflichtspiel gleich reichlich Gegentore. Das neu formierte Gersdorfer Team war im Sachsenpokal gegen den 1. FFC...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
4 min.
Endlich konkrete Pläne: Wie das stillgelegte Gersdorfer Bad wieder aufgebaut werden soll
So sieht das Gelände des Gersdorfer Sommerbades aktuell aus.
Seit Ende August 2022 ist das Sommerbad geschlossen, weil eine Schlammflut durch das Gelände geschossen war. Nun ist klar, dass noch Geduld nötig ist. Und das Bad wird kleiner werden.
Markus Pfeifer
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
17.06.2025
2 min.
Faustballer mit kühlem Kopf: Blau-Weiß Gersdorf sichert sich den Bezirksmeistertitel
Blau-Weiß Gersdorf II wurde ungeschlagen Faustball-Bezirksmeister.
Die zweite Männermannschaft des Vereins hat in der Bezirksliga keinen einzigen Punkt abgegeben. Beim letzten Spieltag in St. Egidien waren gleich zwei Faktoren ausschlaggebend.
Monty Gräßler
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
Mehr Artikel