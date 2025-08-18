Blau-Weiß Gersdorf nimmt Herausforderung in der Fußball-Landesklasse an: „Wir werden auch Erfolgserlebnisse haben“

Der Verein schickt ein neues Team bei den C-Juniorinnen ins Rennen. Am Wochenende mussten die Mädchen im Pokal Lehrgeld bezahlen. Doch auch Siege soll es bald geben.

Christian Portack, der an der Spitze des vierköpfigen Trainerteams der C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf steht, muss diese Woche im Training sicher etwas Aufbauarbeit leisten. Denn am Sonntag gab es für seine Spielerinnen im ersten Pflichtspiel gleich reichlich Gegentore. Das neu formierte Gersdorfer Team war im Sachsenpokal gegen den 1. FFC... Christian Portack, der an der Spitze des vierköpfigen Trainerteams der C-Juniorinnen von Blau-Weiß Gersdorf steht, muss diese Woche im Training sicher etwas Aufbauarbeit leisten. Denn am Sonntag gab es für seine Spielerinnen im ersten Pflichtspiel gleich reichlich Gegentore. Das neu formierte Gersdorfer Team war im Sachsenpokal gegen den 1. FFC...