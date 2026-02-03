Bogenschießen: Werdauerin verteidigt ihren Vizemeistertitel auf Landesebene

Mit einem Trio war der SV Rot-Weiß Werdau am Wochenende bei den Titelkämpfen in Annaberg-Buchholz vertreten. Für ein Duo war es sogar das Debüt.

Zufrieden können die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau mit ihrem Auftritt bei der Hallen-Landesmeisterschaft am Wochenende in Annaberg-Buchholz sein. Beim Turnier standen am Ende eine Silbermedaille sowie zwei vierte Plätze für die Westsachsen zu Buche. Die beiden Blankschützen Natalie Häßner und Eiko Weiß feierten dabei ihre Premiere... Zufrieden können die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau mit ihrem Auftritt bei der Hallen-Landesmeisterschaft am Wochenende in Annaberg-Buchholz sein. Beim Turnier standen am Ende eine Silbermedaille sowie zwei vierte Plätze für die Westsachsen zu Buche. Die beiden Blankschützen Natalie Häßner und Eiko Weiß feierten dabei ihre Premiere...