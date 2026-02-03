MENÜ
Erfolgreich präsentierten sich die Werdauer Bogenschützen bei der Landesmeisterschaft.
Erfolgreich präsentierten sich die Werdauer Bogenschützen bei der Landesmeisterschaft.
Werdau
Bogenschießen: Werdauerin verteidigt ihren Vizemeistertitel auf Landesebene
Redakteur
Von Anika Zimny
Mit einem Trio war der SV Rot-Weiß Werdau am Wochenende bei den Titelkämpfen in Annaberg-Buchholz vertreten. Für ein Duo war es sogar das Debüt.

Zufrieden können die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau mit ihrem Auftritt bei der Hallen-Landesmeisterschaft am Wochenende in Annaberg-Buchholz sein. Beim Turnier standen am Ende eine Silbermedaille sowie zwei vierte Plätze für die Westsachsen zu Buche. Die beiden Blankschützen Natalie Häßner und Eiko Weiß feierten dabei ihre Premiere...
