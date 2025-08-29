BSV Sachsen Zwickau erwartet zum Saisonstart beim VfL Oldenburg ein Hexenkessel

Vor mehr als 5000 Zuschauern wird das erste Punktspiel der Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Samstag über die Bühne gehen. Einstellen muss sich das Team auch noch einmal auf einen neuen Modus.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau knüpfen vor dem Saisonstart an gute Erfahrungen aus der Vorsaison an. So legt das Team die rund 520 km lange Strecke zum Auftaktgegner VfL Oldenburg bereits am Freitagnachmittag zurück, um am Samstagabend um 18 Uhr ohne die sprichwörtlichen Busbeine auf die Platte zu gehen. „Wir wollen... Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau knüpfen vor dem Saisonstart an gute Erfahrungen aus der Vorsaison an. So legt das Team die rund 520 km lange Strecke zum Auftaktgegner VfL Oldenburg bereits am Freitagnachmittag zurück, um am Samstagabend um 18 Uhr ohne die sprichwörtlichen Busbeine auf die Platte zu gehen. „Wir wollen...