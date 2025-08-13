BSV Sachsen Zwickau legt im Trainingslager auch den Fokus auf die Stimmung in der Mannschaft

In den vergangenen Tagen verließen die Bundesliga-Handballerinnen die gewohnte Umgebung, um neue Impulse in der Saisonvorbereitung zu setzen. Welche positiven Aspekte Trainer Norman Rentsch dabei sah.

Dass sich die ein oder andere Spielerin am Dienstagabend besonders auf ihr eigenes Bett gefreut haben dürfte, das ließ Trainer Norman Rentsch beim Telefonat mit „Freie Presse" ein wenig durchblicken. Seit vergangener Woche Mittwoch war er gemeinsam mit Co-Trainerin Rita Lakatos, Teammanager Lars Radecker sowie den Bundesliga-Handballerinnen...