Den freien Sonntag im Trainingslager nutzten die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau für einen Ausflug an die Nordseeküste.
Den freien Sonntag im Trainingslager nutzten die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau für einen Ausflug an die Nordseeküste. Bild: BSV Sachsen Zwickau
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau legt im Trainingslager auch den Fokus auf die Stimmung in der Mannschaft
Redakteur
Von Anika Zimny
In den vergangenen Tagen verließen die Bundesliga-Handballerinnen die gewohnte Umgebung, um neue Impulse in der Saisonvorbereitung zu setzen. Welche positiven Aspekte Trainer Norman Rentsch dabei sah.

Dass sich die ein oder andere Spielerin am Dienstagabend besonders auf ihr eigenes Bett gefreut haben dürfte, das ließ Trainer Norman Rentsch beim Telefonat mit „Freie Presse“ ein wenig durchblicken. Seit vergangener Woche Mittwoch war er gemeinsam mit Co-Trainerin Rita Lakatos, Teammanager Lars Radecker sowie den Bundesliga-Handballerinnen...
