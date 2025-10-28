BSV Sachsen Zwickau: So steht‘s vorm Derby gegen Halle um die Stimmung, die Personalsituation und die Kartennachfrage

In der Handball-Bundesliga soll am Donnerstag der erste Sieg für den BSV her. Bei der Pressekonferenz ging es aber auch um News aus dem Kader, eine anstehende Vertragsverlängerung und den FSV Zwickau.

Norman Rentsch scheint ein Stück weit selbst überrascht, als ihm am Dienstag bei der Pressekonferenz des BSV Sachsen Zwickau die Begriffe „brutal" und „eklig" rausrutschen. Die Intention des Trainers für das Ostderby in der Handball-Bundesliga der Frauen indes ist klar: Seine Mannschaft wird am Donnerstag, 19 Uhr, in der Abwehr und im...