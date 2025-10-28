Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • BSV Sachsen Zwickau: So steht‘s vorm Derby gegen Halle um die Stimmung, die Personalsituation und die Kartennachfrage

Charlotte Kähr (am Ball) will mit dem BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend den ersten Saisonsieg herauswerfen.
Charlotte Kähr (am Ball) will mit dem BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend den ersten Saisonsieg herauswerfen. Bild: Marko Unger
Charlotte Kähr (am Ball) will mit dem BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend den ersten Saisonsieg herauswerfen.
Charlotte Kähr (am Ball) will mit dem BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend den ersten Saisonsieg herauswerfen. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: So steht‘s vorm Derby gegen Halle um die Stimmung, die Personalsituation und die Kartennachfrage
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Bundesliga soll am Donnerstag der erste Sieg für den BSV her. Bei der Pressekonferenz ging es aber auch um News aus dem Kader, eine anstehende Vertragsverlängerung und den FSV Zwickau.

Norman Rentsch scheint ein Stück weit selbst überrascht, als ihm am Dienstag bei der Pressekonferenz des BSV Sachsen Zwickau die Begriffe „brutal“ und „eklig“ rausrutschen. Die Intention des Trainers für das Ostderby in der Handball-Bundesliga der Frauen indes ist klar: Seine Mannschaft wird am Donnerstag, 19 Uhr, in der Abwehr und im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
24.10.2025
3 min.
BSV Sachsen Zwickau fährt Belastung für Körper und Köpfe wieder hoch
Während ihre Teamkolleginnen eine Woche frei hatten zuletzt, war Charlotte Kähr bei der Schweizer Nationalmannschaft.
Fast ein Drittel der Saison ist offiziell in der Handball Bundesliga Frauen bereits um. Das Team aus Westsachsen aber hat erst drei Spiele absolviert. Warum jetzt auswärts auch der Werbegedanke zählt.
Anika Zimny
25.10.2025
3 min.
BSV Sachsen Zwickau schnuppert beim Torfestival an der Überraschung
Silje Brøns Petersen (hier rechts im Heimspiel gegen Blomberg) war mit neun Toren am Samstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau. Am Ende aber reichten 38 Treffer der Westsächsinnen nicht zum Sieg bei der HSG Bensheim/Auerbach.
Als klarer Außenseiter machten die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen bei der HSG Bensheim/Auerbach ein gutes Auswärtsspiel. Was am Ende für Frust sorgte und was Trainer Norman Rentsch lobte.
Anika Zimny
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
Mehr Artikel