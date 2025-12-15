BSV Sachsen Zwickau: Was im Testspielderby gegen den HC Leipzig positiv auffiel

Zwickau
Mit einer knappen Niederlage gehen die Bundesliga-Handballerinnen in die heiße Vorbereitungsphase auf das Duell mit dem Thüringer HC am 27. Dezember. Eine Sache übte das Team am Samstag besonders.
Auf den ersten Blick fällt die Bilanz des BSV Sachsen Zwickau zu den beiden Testspielen in den vergangenen Tagen ernüchternd aus: Nach der knappen 31:32-Niederlage am Dienstag gegen den tschechischen Erstligisten Kynzvart hatte das Team von Trainer Norman Rentsch auch am Samstagabend im Derby gegen Zweitligist HC Leipzig 31:33 das Nachsehen....
