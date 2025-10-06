Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau veredeln ihren erfolgreichen Saisonstart

Eine Woche nach dem Erfolg gegen Breitengüßbach machte es der Aufsteiger auch gegen Bamberg spannend. Vor dem nächsten Gegner ist die Mannschaft trotz zweier Siege aus drei Partien besonders gewarnt.

Gehofft hatten die Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau nach dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus darauf, jetzt ist es Realität geworden: Nachdem sich die Westsachsen im ersten Heimspiel bereits den ersten Saisonsieg sichern konnten, veredelte die Mannschaft diesen Erfolg am vergangenen Samstag mit dem 5:3 gegen den SKC Victoria Bamberg im zweiten... Gehofft hatten die Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau nach dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus darauf, jetzt ist es Realität geworden: Nachdem sich die Westsachsen im ersten Heimspiel bereits den ersten Saisonsieg sichern konnten, veredelte die Mannschaft diesen Erfolg am vergangenen Samstag mit dem 5:3 gegen den SKC Victoria Bamberg im zweiten...