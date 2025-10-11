Comeback nach fast zwei Jahren Pause: Tony Thiam sorgt beim 5:0-Sieg des VfB Empor Glauchau beim FSV Oderwitz für emotionalen Höhepunkt

Im Fußball-Sachsenpokal sind die Westsachsen souverän ins Achtelfinale eingezogen. Freuen konnten sich aber vor allem zwei Spieler, die selbst kein Tor erzielten.

Die lange Rückfahrt aus dem knapp 210 Kilometer entfernt gelegenen Oderwitz konnten die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau am Samstag mit jeder Menge Glücksgefühlen antreten. In der dritten Runde des Sachsenpokals setzten sich die Glauchauer beim Tabellendritten der Landesklasse Ost mit 5:0 (2:0) durch. „Zweifel am Weiterkommen gab es...