  • Dank eigenem Fanclub: Reinsdorfer Dirk Naumann auch ohne Medaille absolut happy über seine sechste WM-Teilnahme

Dirk Naumann (vorn links) bekam beim Wettkampf in Dresden viel Unterstützung seines eigenen kleinen Fanclubs.
Dirk Naumann (vorn links) bekam beim Wettkampf in Dresden viel Unterstützung seines eigenen kleinen Fanclubs. Bild: Dietmar Hallbauer/Privat
Dirk Naumann (vorn links) bekam beim Wettkampf in Dresden viel Unterstützung seines eigenen kleinen Fanclubs.
Dirk Naumann (vorn links) bekam beim Wettkampf in Dresden viel Unterstützung seines eigenen kleinen Fanclubs. Bild: Dietmar Hallbauer/Privat
Zwickau
Dank eigenem Fanclub: Reinsdorfer Dirk Naumann auch ohne Medaille absolut happy über seine sechste WM-Teilnahme
Redakteur
Von Anika Zimny
Platz 5 in seiner Lieblingsdisziplin Speerwurf war für den Herz-Lungen-Transplantierten Sportler vom SV Vorwärts Zwickau ein tolles Ergebnis. Was er vom Höhepunkt in Dresden aber vor allem mitnahm.

Die persönlichen Begegnungen, sie sind es einmal mehr, die Dirk Naumann von seiner sechsten WM-Teilnahme mitnehmen wird. Die Mutter, die ihren Sohn trotz Herztransplantation verlor und ganz bewusst als Zuschauerin kam. Die Eltern, die sich darüber freuten, dass ihre Kinder mit ihren sportlichen Leistungen für Applaus statt für besorgte Blicke...
18.08.2025
3 min.
World Transplant Games – Kritik an Organspendepolitik
Erstmals werden die World Transplant Games in Deutschland ausgetragen - und Dresden ist Gastgeber.
In Dresden treffen sich Athleten mit einem gespendeten Organ aus aller Welt. Sie zeigen, was eine solche Spende möglich macht. In Deutschland warten viele Patienten lange.
11.08.2025
8 min.
16 Jahre mit neuem Herz und neuer Lunge: Wie Dirk Naumann bei den World Transplant Games das Leben feiern will
Der Speerwurf ist die Paradedisziplin von Leichtathlet Dirk Naumann. Auf den ersten Blick sieht man dem 55-Jährigen nicht an, dass er seine sportlichen Leistungen mit einem neuen Herzen und einer neuen Lunge packt.
In Dresden treffen sich ab Sonntag mehr als 2000 Sportler aus aller Welt bei einem besonderen Wettkampf – den World Transplant Games. Bei diesen steht auch für den Reinsdorfer Dirk Naumann der familiäre Charakter über dem sportlichen Erfolg.
Anika Zimny
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
