Dank eigenem Fanclub: Reinsdorfer Dirk Naumann auch ohne Medaille absolut happy über seine sechste WM-Teilnahme

Platz 5 in seiner Lieblingsdisziplin Speerwurf war für den Herz-Lungen-Transplantierten Sportler vom SV Vorwärts Zwickau ein tolles Ergebnis. Was er vom Höhepunkt in Dresden aber vor allem mitnahm.

Die persönlichen Begegnungen, sie sind es einmal mehr, die Dirk Naumann von seiner sechsten WM-Teilnahme mitnehmen wird. Die Mutter, die ihren Sohn trotz Herztransplantation verlor und ganz bewusst als Zuschauerin kam. Die Eltern, die sich darüber freuten, dass ihre Kinder mit ihren sportlichen Leistungen für Applaus statt für besorgte Blicke...