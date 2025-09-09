„Das muss alles den körperlichen Verfall ausgleichen“ – Volleyball-Haudegen der SSV St. Egidien sind angriffslustig

Die wegen ihrer Routiniers gelegentlich als „Ü 35“ bezeichnete Männermannschaft hat zu Beginn der Sachsenklasse-Saison mit Erfahrung überzeugt. Auch ein Ausfall änderte daran nur wenig.

Alten Maschinen mit bewährter Technik werden ja hin und wieder Anlaufschwierigkeiten nachgesagt. Doch die Volleyballer der SSV St. Egidien sind ohne Probleme in die neue Saison gestartet: Nach nicht immer intensiver Vorbereitung, aber eben mit viel Erfahrung und dem nötigen Spaß am Spiel. So wurde im ersten Satz des ersten Saisonspiels gegen...