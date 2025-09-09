Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Das muss alles den körperlichen Verfall ausgleichen“ – Volleyball-Haudegen der SSV St. Egidien sind angriffslustig

Die Volleyball-Routiniers der SSV St. Egidien konnten schon zum Saisonstart die bewährten Qualitäten abrufen.
Die Volleyball-Routiniers der SSV St. Egidien konnten schon zum Saisonstart die bewährten Qualitäten abrufen. Bild: Markus Pfeifer
Die Volleyball-Routiniers der SSV St. Egidien konnten schon zum Saisonstart die bewährten Qualitäten abrufen.
Die Volleyball-Routiniers der SSV St. Egidien konnten schon zum Saisonstart die bewährten Qualitäten abrufen. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
„Das muss alles den körperlichen Verfall ausgleichen“ – Volleyball-Haudegen der SSV St. Egidien sind angriffslustig
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die wegen ihrer Routiniers gelegentlich als „Ü 35“ bezeichnete Männermannschaft hat zu Beginn der Sachsenklasse-Saison mit Erfahrung überzeugt. Auch ein Ausfall änderte daran nur wenig.

Alten Maschinen mit bewährter Technik werden ja hin und wieder Anlaufschwierigkeiten nachgesagt. Doch die Volleyballer der SSV St. Egidien sind ohne Probleme in die neue Saison gestartet: Nach nicht immer intensiver Vorbereitung, aber eben mit viel Erfahrung und dem nötigen Spaß am Spiel. So wurde im ersten Satz des ersten Saisonspiels gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
04.09.2025
1 min.
Volleyball-Sachsenklasse: Auf welche Spieler die SSV St. Egidien in dieser Spielzeit verzichten muss
Die Volleyballer aus St. Egidien gehen am Samstag wieder ans Netz.
Die Westsachsen haben mehrere Abgänge zu verzeichnen. Am Samstag startet die neue Spielzeit mit zwei Heimspielen.
Markus Pfeifer
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
08.09.2025
2 min.
Nervenflattern bei der Saisonpremiere: Freiberger Volleyballer versemmeln Auftakt
Hatte nach der Niederlage in St. Egidien viel Redebedarf: VVF-Trainer Johannes Gyarmati (r.).
Die Volleyer des 1. VV Freiberg haben ihr erstes Sachsenklasse-Spiel in St. Egidien verloren. Trotz der Niederlage vertraut der Freiberger Kapitän seiner Mannschaft.
Karlheinz Schlegel
Mehr Artikel