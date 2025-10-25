„Das tut weh“: VfB Empor Glauchau kassiert beim FC Grimma die zweite knappe Niederlage in Folge

Der Aufsteiger hat in der Fußball-Oberliga am Samstag eine gute erste Halbzeit gespielt. Nach der Pause wurde die passive Spielweise jedoch mit drei Gegentoren bestraft. Ein Punkt war trotzdem drin.

Die Schlussphase im Grimmaer Husarenpark hatte es am Samstagnachmittag aus Glauchauer Sicht noch einmal in sich. Erst scheiterte Jonas Mack mit einem an André Luge verwirkten Foulelfmeter an Torwart Ondrej Cap (90.). Dann gelang André Luge mit dem aus der Parade resultierenden Eckball doch noch der 2:3-Anschlusstreffer für den VfB Empor, als...