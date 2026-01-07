MENÜ
Der „Freie-Presse“-Hallenpokal im Vogtland steht für rassige Spielszenen und gut gefüllte Zuschauerränge. Geht das auch mit dem Marx-Städter-Hallenpokal im Kreisverband Zwickau auf?
Der „Freie-Presse“-Hallenpokal im Vogtland steht für rassige Spielszenen und gut gefüllte Zuschauerränge. Geht das auch mit dem Marx-Städter-Hallenpokal im Kreisverband Zwickau auf?
Zwickau
Das Vogtland als Vorbild: Wie sich der Kreisverband Fußball Zwickau am Experiment Hallenpokal versucht
Von Monty Gräßler
Die Hallenkreismeisterschaft kehrt quasi als inoffizielle Variante unter neuem Namen zurück. Das liegt vor allem daran, dass Futsal von den Männer-Teams der Region einfach nicht angenommen wurde.

Mit einer Premiere starten an diesem Wochenende die Fußballer des Kreisverbandes Zwickau ins neue Jahr: Zwölf Männermannschaften spielen am Sonntag in Wilkau-Haßlau die beiden Vorrunden des ersten Marx-Städter-Hallenpokals aus. Die besten sieben Teams qualifizieren sich für die Endrunde am 17. Januar in der Glauchauer Sachsenlandhalle, für...
Mehr Artikel