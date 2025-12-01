„Das war ein gebrauchter Tag“ – Ringer des AC Werdau müssen Spitzenplatz hergeben

Werdau
Beim Auswärtskampf in Gelenau stand am Ende eine deutliche 9:20-Niederlage für den Regionalligisten zu Buche. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt weiter offen.
Nach dem starken Heimauftritt des AC 1897 Werdau gegen die WKG Pausa/Plauen mussten die Ringer als Regionalliga-Spitzenreiter am vergangenen Samstag beim direkten Verfolger WKG Gelenau/Markneukirchen II antreten. Doch an diesem Tag wollte nichts so richtig passen. Lediglich Ansgar Reinke und Sebastian Jezierzanski konnten jeweils vier Punkte und...
