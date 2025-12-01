Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Fernando Mahamoud (rot) – hier neben Andrei Zugrav (Pausa/Plauen) in einer Szene vom vergangenen Kampftag – und den AC Werdau gab es gegen Gelenau/Markneukirchen II nichts zu holen.
Für Fernando Mahamoud (rot) – hier neben Andrei Zugrav (Pausa/Plauen) in einer Szene vom vergangenen Kampftag – und den AC Werdau gab es gegen Gelenau/Markneukirchen II nichts zu holen. Bild: Ralf Wendland
Für Fernando Mahamoud (rot) – hier neben Andrei Zugrav (Pausa/Plauen) in einer Szene vom vergangenen Kampftag – und den AC Werdau gab es gegen Gelenau/Markneukirchen II nichts zu holen.
Für Fernando Mahamoud (rot) – hier neben Andrei Zugrav (Pausa/Plauen) in einer Szene vom vergangenen Kampftag – und den AC Werdau gab es gegen Gelenau/Markneukirchen II nichts zu holen. Bild: Ralf Wendland
Werdau
„Das war ein gebrauchter Tag“ – Ringer des AC Werdau müssen Spitzenplatz hergeben
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Auswärtskampf in Gelenau stand am Ende eine deutliche 9:20-Niederlage für den Regionalligisten zu Buche. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt weiter offen.

Nach dem starken Heimauftritt des AC 1897 Werdau gegen die WKG Pausa/Plauen mussten die Ringer als Regionalliga-Spitzenreiter am vergangenen Samstag beim direkten Verfolger WKG Gelenau/Markneukirchen II antreten. Doch an diesem Tag wollte nichts so richtig passen. Lediglich Ansgar Reinke und Sebastian Jezierzanski konnten jeweils vier Punkte und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
17:20 Uhr
2 min.
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen ganz dick im Rennen um die Medaillen
Jakub Kesy war nach seinem 4:0-Sieg in der Klasse bis 66 kg/Freistil zufrieden.
Mit einem klaren Sieg in Lugau haben sich die Vogtländer in den Kampf um die ersten drei Plätze zurückgemeldet. Für positive Nachrichten sorgt auch die zweite Mannschaft.
Jörg Richter
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
24.11.2025
2 min.
Ringen: AC Werdau lässt im Spitzenkampf gegen Pausa/Plauen nichts anbrennen
Ansgar Reinke (rotes Trikot) holte mit seinem klaren Erfolg gegen Salakh Dadaev vier Punkte für die Werdauer Ringer.
Das Regionalligateam aus Westsachsen steht nach dem Erfolg am Samstag wieder an der Tabellenspitze. Die müssen die Ringer jetzt gleich gegen den nächsten direkten Konkurrenten verteidigen.
Lukas Strechel
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
Mehr Artikel