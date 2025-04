„De Mamas & De Papas“ geben auch in Halbzeit drei noch Vollgas: Wieso für ein Hockeyturnier in Meerane sogar Vereine aus der Nähe von Bremen anreisen

Die Altersspanne der Spielerinnen und Spieler reichte beim 7. Walter-Kosch-Turnier des SV Motor von Mitte 20 bis über 70 Jahre. Die Beteiligten gaben alles – auf und neben dem Platz.

Hockeyspielen hält offensichtlich fit. Den Beweis dafür trat Hans-Joachim Priebe beim 7. Walter-Kosch-Turnier des SV Motor Meerane am Samstag nicht nur in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle mit dem Schläger in der Hand an. Der 73-jährige Hockey-Abteilungsleiter des SC Weyhe war mit seinem Team extra aus der Nähe von Bremen angereist, um an dem...