Der Meeraner SV ist zurück in der Fußball-Landesklasse: Von einem Aufstieg mit zwei Schönheitsfehlern

Nach nur vier Siegen in der Hinrunde war der Verein zur Winterpause weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Der Vorstand reagierte spät. Die Mannschaft bekam trotzdem noch rechtzeitig die Kurve.

Die Meeraner Fußballer haben den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Landesklasse am Sonntag in Glauchau so gefeiert, wie sie auch durch die Saison marschiert sind. Am Anfang war nicht wirklich viel los, wenn man mal vom Abklatschen der Spieler und einigen Umarmungen nach dem entscheidenden 1:0-Sieg beim VfB Empor II absieht. Doch...