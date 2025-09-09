Der Wahnsinn von Wilkau-Haßlau: 900 Teilnehmer starten beim 2. WiHa-Dukt-Lauf

Beim großen Breitensportereignis sind am Sonntag doppelt so viele Starter wie 2024 auf die Strecken gegangen. Die Organisatoren und die Verantwortlichen hatten sogar noch mehr Grund zur Freude.

Der 2. WiHa-Dukt-Lauf in Wilkau-Haßlau hat am Sonntag einen unglaublichen Zulauf erfahren. „Wir sind überwältigt von der Teilnehmerzahl. Wir haben knapp 900 Aktive an den Start bekommen und das ist für die Stadt Wilkau-Haßlau und für uns als Ausrichter Wahnsinn“, sagte Organisationsleiter Andreas Hahn von Intersport GÜ-Sport. Er... Der 2. WiHa-Dukt-Lauf in Wilkau-Haßlau hat am Sonntag einen unglaublichen Zulauf erfahren. „Wir sind überwältigt von der Teilnehmerzahl. Wir haben knapp 900 Aktive an den Start bekommen und das ist für die Stadt Wilkau-Haßlau und für uns als Ausrichter Wahnsinn“, sagte Organisationsleiter Andreas Hahn von Intersport GÜ-Sport. Er...