„Ein 1:1 hätten wir vorher auch nicht unterschrieben“ – Stimmen zum Spiel des VfB Empor Glauchau gegen Budissa Bautzen

Glauchau
In der Fußall-Oberliga hat der Aufsteiger aus Westsachsen einen weiteren Punkt geholt. Warum die Glauchauer damit nicht ganz zufrieden sind – und was Gäste-Coach Steve Dieske zum Remis sagt.
Zwei Dinge haben am Sonntag beim Oberligisten VfB Empor Glauchau zu einem perfekten Fußballnachmittag gefehlt. Dass das Wetter (Hälfte eins war verregnet, Hälfte zwei bewölkt und erst nach Schlusspfiff kam die Sonne durch) nicht mitspielte, war einfach Pech. Dass es trotz sehr guter spielerischer Leistung gegen Budissa Bautzen beim 1:1 nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.