„Ein lehrreicher Sprung ins kalte Wasser“: So lief das WM-Debüt von Motorradrennfahrer Marvin Siebdrath

Zwickau
Seine Premiere in der Klasse Supersport der Motorrad-Weltmeisterschaft hatte sich der 22-Jährige etwas anders vorgestellt. Im Hinblick auf 2026 war der Start in Spanien trotzdem eine gute Erfahrung.
Kurzfristig und etwas überraschend war Marvin Siebdrath zu seinem ersten Motorradrennen auf einer WM-Bühne gekommen. Beim Saisonfinale der Superbike-Weltmeisterschaft im spanischen Jerez de la Frontera debütierte der 22-jährige Wildenfelser am Wochenende in der Supersport-Klasse. Vorausgegangen war sein Teamwechsel für die Internationale...
