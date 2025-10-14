„Eine große Chance für mich“: Motorradrennfahrer Marvin Siebdrath aus Wildenfels vor WM-Debüt

Die Rennsaison 2025 geht für den 22-Jährigen an diesem Wochenende in die Verlängerung. Dank einer Wildcard wird er sich im spanischen Jerez erstmals mit der internationalen Elite messen.

Marvin Siebdrath erlebt gerade turbulente Tage. Der 22-jährige Wildenfelser hat nicht nur die Internationale Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) erfolgreich hinter sich gebracht. Auch die Weichen für 2026 wurden bereits gestellt. Dann wird der Westsachse anstatt auf einer Yamaha für das Honda-Team MCA Racing aus Rheinland-Pfalz antreten.