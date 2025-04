„Eine Katastrophe“: ZHC Grubenlampe verspielt Einzug ins Sachsenpokalfinale

Der Handball-Oberligist aus Zwickau lag am Sonntag in Plauen schon mit vier Toren vorn. Am Ende jubelten aber die Gastgeber. Der ZHC-Trainer ging nach dem Spiel hart mit seinem Team ins Gericht.

Der ZHC Grubenlampe hat den Einzug ins Finale des Handball-Sachsenpokals verpasst. Der Oberligst unterlag am Sonntag beim Verbandsliga-Team des SV Plauen-Oberlosa II mit 27:28 (17:14). „Unsere Leistung war eine Katastrophe gegen eine Mannschaft, die eine Klasse tiefer spielt. Die erste Halbzeit war okay. Spielerisch haben wir zu viele technische...