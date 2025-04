Eishockey: Mathilda Heine schreibt erneut Geschichte für den ETC Crimmitschau

2024 holte die talentierte Nachwuchsspielerin bei den Youth Olympic Games erstmals eine internationale Medaille für ihren Verein. Jetzt feiert sie in Tschechien eine weitere ganz besondere Premiere.

Eishockeytalent Mathilda Heine vom ETC Crimmitschau hat den nächsten Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere erreicht. Die 16-Jährige steht überraschend im Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, die sich ab Mittwoch bei der Weltmeisterschaft in Tschechien mit den besten Nationen der Welt misst. Wenige Wochen nach der erfolgreichen...