Mit 16 zu Olympia: Eishockey-Shootingstar Mathilda Heine aus Crimmitschau und ihr Alleinstellungsmerkmal

Vor wenigen Monaten schien die Nominierung des ETC-Talents für die Winterspiele in Italien noch ein ferner Wunschtraum. Jetzt ist die Stürmerin sogar das jüngste Mitglied des gesamten deutschen Teams.

Die Geschwindigkeit, mit der Mathilda Heine derzeit ein ums andere Mal ein neues Kapitel in den Geschichtsbüchern des Crimmitschauer Eishockeysports schreibt, sie ist wirklich atemberaubend. In einer Sportwelt, in der es heutzutage nicht viel braucht für die nächste provokative und manchmal auch übertreibende Schlagzeile, ist die Entwicklung...