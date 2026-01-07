Sensation perfekt: Eishockeyspielerin Mathilda Heine vom ETC Crimmitschau fährt zu Olympia nach Mailand

Die 16-Jährige ist eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Fraueneishockey und steht nun im Kader für die Winterspiele. Für sie bringt das einen ganz persönlichen Höhepunkt mit sich.

Das Jahr 2026 beginnt mit einem besonderen Kapitel für die Geschichtsbücher des Crimmitschauer Eishockeys. Seit Mittwoch steht fest, dass mit Mathilda Heine ein Eigengewächs des ETC Crimmitschau in wenigen Wochen bei den Olympischen Winterspielen in Italien zum Aufgebot der deutschen Frauennationalmannschaft gehören wird. Auch wenn die... Das Jahr 2026 beginnt mit einem besonderen Kapitel für die Geschichtsbücher des Crimmitschauer Eishockeys. Seit Mittwoch steht fest, dass mit Mathilda Heine ein Eigengewächs des ETC Crimmitschau in wenigen Wochen bei den Olympischen Winterspielen in Italien zum Aufgebot der deutschen Frauennationalmannschaft gehören wird. Auch wenn die...