Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal

Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch. Bild: Andreas Kretschel
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Von Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.

Auch in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals ist der westsächsische Kreisverband weiterhin gut vertreten. Fünf Teams aus der Region haben am Wochenende am Wochenende dafür gesorgt, dass ihr Name bei der Verlosung am Dienstag mit im Topf liegt. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Ergebnisse und hat Stimmen und Reaktionen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
5 min.
Von Glauchau über Mülsen bis zum FSV Zwickau: Diese sieben Teams aus Westsachsen wollen in die 3. Pokalrunde einziehen
Die Mannschaften des Meeraner SV (René Horvath/links) und des FSV Zwickau (Nick Breitenbücher/rechts) sind am Wochenende zwei von sieben westsächsischen Teams, die im Pokal auflaufen. Im Gegensatz zum Testspiel vom 6. August treffen der MSV und der FSV aber nicht direkt aufeinander.
Nach vielen Freilosen zum Start sind an diesem Wochenende über ein halbes Dutzend Fußballmannschaften aus der Region im Sachsenpokal gefordert. „Freie Presse“ hat sich bei den Klubs nach ihren Zielen umgehört.
Torsten Ewers, Monty Gräßler
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
17:49 Uhr
4 min.
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Die Stimmen zur Sachsenpokalauslosung aus Westsachsen
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel.
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten müssen, haben die Fußball-Landesklasse-Teams des Meeraner SV, Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein Heimspiele. Wie fallen die Reaktionen aus?
Torsten Ewers, Monty Gräßler
Mehr Artikel