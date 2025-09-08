Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal

Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.

Auch in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals ist der westsächsische Kreisverband weiterhin gut vertreten. Fünf Teams aus der Region haben am Wochenende am Wochenende dafür gesorgt, dass ihr Name bei der Verlosung am Dienstag mit im Topf liegt. „Freie Presse" gibt einen Überblick über die Ergebnisse und hat Stimmen und Reaktionen...