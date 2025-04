Endurosport: Reinsdorfer Arvid Meyer behauptete sich im Mittelfeld

Der Motorradsportler aus Westsachsen stellt sich in dieser Saison einer neuen Herausforderung. Bisher liegt er dabei voll Plan.

Saisonauftakt gelungen. So lautet das Fazit von Arvid Meyer nach den ersten vier Rennen in der Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft (DEM). Nachdem der Reinsdorfer bereits im niedersächsischen Uelsen nach dem Aufstieg von der Juniorenklasse J1 in die reguläre Meisterschaftsklasse E1 eine gute Figur abgab, konnte er jetzt bei der...