Erleichterung bei Lok Glauchau-Niederlungwitz: Wie der Pokalsieger in der Fußball-Westsachsenliga die Kurve gekriegt hat

Der vorletzte Platz nach sechs Spieltagen war so nicht eingeplant. Doch Trainer und Verein verfielen vor einem Monat nicht in Panik. Und tatsächlich sieht es drei Runden später viel besser aus.

Der TV Oberfrohna und die SG Traktor Neukirchen führen auch nach dem 9. Spieltag weiterhin die Tabelle der Fußball-Westsachsenliga an. Die Heimsiege des Spitzenduos fielen am Sonntag allerdings ganz unterschiedlich aus: Tabellenführer Oberfrohna kam nach einem frühen Führungstor von Aufsteiger Hartenstein-Zschocken letztlich zu einem knappen... Der TV Oberfrohna und die SG Traktor Neukirchen führen auch nach dem 9. Spieltag weiterhin die Tabelle der Fußball-Westsachsenliga an. Die Heimsiege des Spitzenduos fielen am Sonntag allerdings ganz unterschiedlich aus: Tabellenführer Oberfrohna kam nach einem frühen Führungstor von Aufsteiger Hartenstein-Zschocken letztlich zu einem knappen...