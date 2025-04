Erlösung am letzten Spieltag: Hohenstein-Ernstthal feiert Klassenerhalt in der 2. Tischtennis-Bundesliga

Der TTC Sachsenring hat am Wochenende ein Wechselbad der Gefühle erlebt – und am Ende auch etwas von der Aufstellung des Gegners Hertha BSC profitiert. Auch eine Klasse tiefer lief es gut.

Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal hat im letzten Saisonspiel den Klassenerhalt „eingetütet“ und spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Tischtennis-Bundesliga. Die Dramaturgie des Wochenendes hätte auch Alfred Hitchcock nicht besser hinbekommen können. Am Samstag reiste der TTC-Tross nach Mainz und stand dort auf ziemlich...