Erster internationaler Höhepunkt: Die Arena E in Mülsen erwartet am Wochenende 160 Fahrer aus 52 Ländern

Mit der Kart-Europameisterschaft erlebt die Anlage ihre sportlich bislang hochkarätigste Veranstaltung. Dabei spricht vieles dafür, dass auch ein künftiger Formel-1-Pilot in der Startaufstellung steht.

Die Arena E in Mülsen will am Wochenende ihre internationale Feuertaufe bestehen. Erstmals hat man mit dem Finale der dreiteiligen Kart-Europameisterschaft der schnellsten Schalt-Kart-Klassen KZ und KZ2 einen internationalen Prädikatslauf an die westsächsische Anlage geholt. „Das ist das erste Rennen, welches wir gemeinsam mit der FIA und der...