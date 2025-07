Erster offizieller Auftritt als Fußball-Oberligist: So lief der Trainingsauftakt des VfB Empor Glauchau

Die Westsachsen haben am Dienstag ihre erste Mannschaftseinheit der neuen Saison absolviert. Wer dabei noch fehlte, wer Neuzugang Nummer sieben ist und warum in der Saison gegen Dynamo Dresden II getestet wird.

Am Dienstag um Punkt 18.30 Uhr war es soweit: Der VfB Empor Glauchau hat seine erste offizielle Einheit als Oberligist absolviert. Im Sportpark an der Meeraner Straße starteten die Westsachsen in die Saisonvorbereitung. Viele andere Oberligisten haben das Mannschaftstraining schon früher begonnen. Doch nach dem späten Saisonschluss in der...