Erstes Heimspiel, erster Saisonsieg: Kegler des TSV 90 Zwickau jubeln nach Achterbahnfahrt der Gefühle

Der Bundesliga-Aufsteiger hat beim 5:3 gegen den TSV Breitengüßbach neben Klasse auch Nervenstärke bewiesen. Der aktuelle siebente Tabellenplatz ist für den Verein von ganz besonderer Bedeutung.

Die Kegler des TSV 90 Zwickau haben ihr erstes kleines Ausrufezeichen in der Bundesliga gesetzt. Der Aufsteiger entschied am Samstag sein Heimspiel gegen den TSV Breitengüßbach mit 5:3 für sich. „Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir hatten den ersten Durchgang geholt und den zweiten abgegeben. Damit ging es im dritten Paar quasi...