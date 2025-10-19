Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwickaus Doppeltorschütze Oliver Voltz (Nummer 20) überwindet in dieser Szene den Mülsener Torwart Moritz Tomann.
Zwickaus Doppeltorschütze Oliver Voltz (Nummer 20) überwindet in dieser Szene den Mülsener Torwart Moritz Tomann. Bild: Ralf Wendland
Zwickaus Doppeltorschütze Oliver Voltz (Nummer 20) überwindet in dieser Szene den Mülsener Torwart Moritz Tomann.
Zwickaus Doppeltorschütze Oliver Voltz (Nummer 20) überwindet in dieser Szene den Mülsener Torwart Moritz Tomann. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
ESV Lok Zwickau: Doppeltorschütze stellt Weichen für den Auswärtssieg beim SV Blau-Gelb Mülsen
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oliver Voltz war im Westsachsenderby der Fußball-Landesklasse am Sonntag der Mann des Tages. Für sein Team war das 3:1 der vierte Sieg in Folge. Dagegen kommen auf die Gastgeber schwere Zeiten zu.

Im Kreisderby der Fußball-Landesklasse West hat der ESV Lok Zwickau am Sonntag den einheimischen SV Blau-Gelb Mülsen mit 3:1 (1:0) besiegt. Für die Gäste war es im achten Spiel der vierte Erfolg hintereinander und der fünfte Dreier insgesamt. Die Mannschaft kletterte damit auf Platz 4. „Es war das erwartet kampfbetonte Spiel auf einem engen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
22.09.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau belohnt sich nach furiosem Start mit dem zweiten Saisonsieg
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau.
Gleich fünf Tore fielen am Sonntag im ersten Drittel der Partie gegen den SC Syrau. So viele wurden es am Ende in Schöneck im ganzen Spiel nicht, wo Blau-Gelb Mülsen beim Spitzenreiter klar verlor.
Reiner Thümmler, Florian Wißgott
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
16.10.2025
3 min.
Warum Blau-Gelb Mülsen gegen Lok Zwickau zu einem besonderen Duell an der Seitenlinie wird
Silvio Herbst (links) trifft mit Lok Zwickau am Sonntag auf die Mannschaft des SV Blau-Gelb Mülsen um Sven Döhler (rechts).
Das Westsachsenderby der Fußball-Landesklasse hat es in sich. Der Zwickauer Trainer hat einst noch selbst unter dem Mülsener Coach gespielt. „Freie Presse“ hat beide zu dieser Konstellation befragt.
Reiner Thümmler
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
Mehr Artikel