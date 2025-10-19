ESV Lok Zwickau: Doppeltorschütze stellt Weichen für den Auswärtssieg beim SV Blau-Gelb Mülsen

Oliver Voltz war im Westsachsenderby der Fußball-Landesklasse am Sonntag der Mann des Tages. Für sein Team war das 3:1 der vierte Sieg in Folge. Dagegen kommen auf die Gastgeber schwere Zeiten zu.

Im Kreisderby der Fußball-Landesklasse West hat der ESV Lok Zwickau am Sonntag den einheimischen SV Blau-Gelb Mülsen mit 3:1 (1:0) besiegt. Für die Gäste war es im achten Spiel der vierte Erfolg hintereinander und der fünfte Dreier insgesamt. Die Mannschaft kletterte damit auf Platz 4. „Es war das erwartet kampfbetonte Spiel auf einem engen...