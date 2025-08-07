ESV Lok Zwickau findet in der Vorbereitung auf die Landesklasse den Spaß am Fußball wieder

Hinter der Mannschaft von Trainer Silvio Herbst liegt eine harte Saison in der Landesliga. Am Ende stand der Abstieg. Der ist ein Grund dafür, dass es vorerst kein Ziel für die neue Spielzeit gibt.

Die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau haben sich in der Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Saison ordentlich warm geschossen. 31:5 Tore standen für die Mannschaft von Trainer Silvio Herbst in den sechs Testspielen der vergangenen drei Wochen zu Buche, vier Siege standen ein Unentschieden sowie eine Niederlage gegenüber. Zum...