ESV Lok Zwickau macht zum Start der Landesklasse gegen VfB Fortuna Chemnitz II ordentlich Dampf

Zwickau
Die Westsachsen haben sich am Sonntag im Heimspiel mit 4:0 durchgesetzt. Unter den 113 Zuschauern war auch der Coach des nächsten Gegners.
Im Aufeinandertreffen zwischen Landesliga-Absteiger ESV Lok Zwickau und dem Aufsteiger VfB Fortuna Chemnitz II gab es in der Landesklasse West am Sonntag einen klaren 4:0 (3:0)-Sieg für die Zwickauer. „Mit den ersten 30 Minuten können wir zufrieden sein. Danach waren wir im offensiven Spiel zu ungenau und hektisch. Ein absolut verdienter Sieg...
