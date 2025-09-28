ESV Lok Zwickau stellt mit zwei frühen Toren beim VfB Annaberg die Weichen auf Sieg

Die Westsachsen haben sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die nächsten drei Punkte gesichert. Nach der Pause hatte das Team dabei auch das nötige Quäntchen Glück.

Der ESV Lok Zwickau hat mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg beim VfB Annaberg am Sonntag seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Landesklasse fortgesetzt. „Es war ein extrem wichtiger Sieg, weil wir uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzen konnten", sagte Lok-Trainer Silvio Herbst. Seine Mannschaft ist nach dem 6. Spieltag Siebenter.