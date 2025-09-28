Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In dieser Szene kann sich Franz Rossa vom VfB Annaberg (rechts) zwar gegen den Zwickauer Yannik Yoldas durchsetzen. Doch die drei Punkte gingen am Ende an den ESV Lok.
In dieser Szene kann sich Franz Rossa vom VfB Annaberg (rechts) zwar gegen den Zwickauer Yannik Yoldas durchsetzen. Doch die drei Punkte gingen am Ende an den ESV Lok. Bild: Thomas Fritzsch
In dieser Szene kann sich Franz Rossa vom VfB Annaberg (rechts) zwar gegen den Zwickauer Yannik Yoldas durchsetzen. Doch die drei Punkte gingen am Ende an den ESV Lok.
In dieser Szene kann sich Franz Rossa vom VfB Annaberg (rechts) zwar gegen den Zwickauer Yannik Yoldas durchsetzen. Doch die drei Punkte gingen am Ende an den ESV Lok. Bild: Thomas Fritzsch
Zwickau
ESV Lok Zwickau stellt mit zwei frühen Toren beim VfB Annaberg die Weichen auf Sieg
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen haben sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die nächsten drei Punkte gesichert. Nach der Pause hatte das Team dabei auch das nötige Quäntchen Glück.

Der ESV Lok Zwickau hat mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg beim VfB Annaberg am Sonntag seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Landesklasse fortgesetzt. „Es war ein extrem wichtiger Sieg, weil wir uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzen konnten“, sagte Lok-Trainer Silvio Herbst. Seine Mannschaft ist nach dem 6. Spieltag Siebenter.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
22.09.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau belohnt sich nach furiosem Start mit dem zweiten Saisonsieg
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau.
Gleich fünf Tore fielen am Sonntag im ersten Drittel der Partie gegen den SC Syrau. So viele wurden es am Ende in Schöneck im ganzen Spiel nicht, wo Blau-Gelb Mülsen beim Spitzenreiter klar verlor.
Reiner Thümmler, Florian Wißgott
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
28.09.2025
4 min.
Fußball-Sachsenklasse: Katastrophale Halbzeit beschert Annaberg nächste Niederlage
Franz Rossa vom VfB Annaberg setzt sich in dieser Szene gegen den Zwickauer Yannik Yoldas durch.
Zum dritten Mal in Folge sind die VfB-Kicker leer ausgegangen. Gegen Lok Zwickau wachten die Gastgeber erst nach der Pause auf – und scheiterten an einer altbekannten Schwäche.
Andreas Bauer
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel