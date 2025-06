Faustballer mit kühlem Kopf: Blau-Weiß Gersdorf sichert sich den Bezirksmeistertitel

Die zweite Männermannschaft des Vereins hat in der Bezirksliga keinen einzigen Punkt abgegeben. Beim letzten Spieltag in St. Egidien waren gleich zwei Faktoren ausschlaggebend.

Obwohl in der Faustball-Bezirksliga der Männer noch zwei Spielrunden offen sind, ist die wichtigste Entscheidung bereits gefallen. Blau-Weiß Gersdorf II hat am Sonntag in St. Egidien mit jeweils zwei klaren 2:0-Erfolgen gegen die Gastgeber und gegen den TSV Hermsdorf/Bernsdorf den Meistertitel perfekt gemacht. Bei tropischen Temperaturen behielt...