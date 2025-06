FC Sachsen Werdau bietet kleinen Kickern eine große Bühne: Zum dritten Pfingstcup werden 40 Mannschaften erwartet

In vier Altersklassen wird am Samstag und Sonntag um den Turniersieg gespielt. Die Gastgeber hoffen auf ähnlich gute Resultate wie 2024 und locken mit einem bunten Rahmenprogramm.

Im Stadion im Landwehrgrund in Werdau rollt an diesem Wochenende rund um die Uhr der Ball. Die Nachwuchsabteilung des FC Sachsen Werdau richtet zum dritten Mal den Hotel-Friesen-Pfingstcup aus. Zu den Turnieren in vier Altersklassen werden 40 Mannschaften mit etwa 400 Nachwuchsfußballern erwartet. Dazu gehören Vereine aus dem Erzgebirge, dem...